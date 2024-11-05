Автоэксперт заявил, что уведомления для водителей не решат проблему ПДД

Автомобильный журналист Пётр Баканов отметил, что часть нарушений ПДД происходит сознательно и связана с «небрежным отношением к процессу вождения», что делает нецелесообразным мгновенное информирование водителей о нарушении.
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