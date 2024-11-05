РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

972 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Гресев
    Осудить преступников по всей строгости с конфискацией !Задержан ректор С...
  • Александр Пятнистый
    Нафига писать об этом?* Когда прекратятся эти атаки? Не пора ли выяснить, кто и откуда "птичек" запускает и надрать п...Москву массово ат...
  • Княжеченко Александр
    Ну и не такие уж большие это деньги!Развод в Петербур...

Автоэксперт заявил, что уведомления для водителей не решат проблему ПДД

Автоэксперт заявил, что уведомления для водителей не решат проблему ПДД

Автомобильный журналист Пётр Баканов отметил, что часть нарушений ПДД происходит сознательно и связана с «небрежным отношением к процессу вождения», что делает нецелесообразным мгновенное информирование водителей о нарушении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх