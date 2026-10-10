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Садятся в "Танки". Свердловские чиновники потратились на машины премиум-класса. Деньги на закупки идут из госбюджета

Садятся в "Танки". Свердловские чиновники потратились на машины премиум-класса. Деньги на закупки идут из госбюджета

Пятый канал - новости и видео ФАС заинтересовалась закупкой машин для свердловских чиновников за 52 миллиона рублей Госслужащие решили не экономить на комплектации: двигатели под триста лошадиных сил, зеркала с подогревом, кожаный салон и панорамная крыша.

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