Трамп провел первую встречу после выборов с президентом Аргентины Милеем

Президент Аргентины Хавьер Милей в четверг, 14 ноября, встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в рамках Конференции консервативных политических действий в резиденции американского политика Мар-а-Лаго.
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