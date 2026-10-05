Четвертый фестиваль актуального российского кино проходит в Геленджике с 3 по 8 октября, а открыла его новая картина Алексея Учителя «Шум времени».
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