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Немцы на грани срыва: Германия совершает самоубийство

Немцы на грани срыва: Германия совершает самоубийство

От берлинских рассветных поездов до поездок в Гамбург и тихий городок в земле Гессен — путешественник побывал в Германии, которую когда-то обожал, но выяснил, что она изменилась настолько, что это выбило его из колеи.

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