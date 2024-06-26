В сентябре в ЖК «Каменка» откроется школа на 825 мест

Районная администрация оснастила четырехэтажное здание необходимым оборудованием К сентябрю 2024 года в жилом комплексе «Каменка» в Приморском районе Санкт-Петербурга откроется образовательное учреждение на 825 мест.
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