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Эксперт Чжоу Вэйди: «тарифная дубинка» Трампа подорвёт авторитет США

Эксперт Чжоу Вэйди: «тарифная дубинка» Трампа подорвёт авторитет США

Введение американским президентом Дональдом Трампом тарифных пошлин подорвёт деловой авторитет США на международной арене, заявил в беседе с ТАСС замдиректора Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая Чжоу Вэйди.

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