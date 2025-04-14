Эксперт Чжоу Вэйди: «тарифная дубинка» Трампа подорвёт авторитет США

Введение американским президентом Дональдом Трампом тарифных пошлин подорвёт деловой авторитет США на международной арене, заявил в беседе с ТАСС замдиректора Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая Чжоу Вэйди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии