«Если все будут молча соглашаться, ничего не изменится»: как учительница из Хабаровска бросила вызов системе — и выиграла суд Екатерина Шешукова десять лет преподавала в начальных классах Хабаровска.
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профсоюз еще с начала перестройки перестал защищать права трудящихся. Ни в одной отрасли. Это пустая гнилая структура, которая сама себя содержит и развлекает на деньги дураков.
Войны выигрывают не генералы, а учителя. Но до нашей Госдуры не достучатся.
а профсоюз видимо на одной лавочке или на прикормке у руководства отдела по образованию- вот и не борется за своих учителей-бабло получают и помалкивают-тут надо что бы Прокуратура начала всех трести-и руководство отдела по образованию не округа а края-тогда дело сдвинется с мертвой точки
А по поводу директора школы можно сказать: "Срамота то какая!"
Для чего, вообще, в России профсоюзы, которые не борются за права трудящихся?
Для чего в таком случае создан профсоюз учителей, который содержится на их деньги? Необходимо пофамильно оценить этих деятелей этого профсоюза!