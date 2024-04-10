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На теле оперного певца Евгения Кунгурова следов насильственной смерти не обнаружено

На теле оперного певца Евгения Кунгурова следов насильственной смерти не обнаружено

Мужчину без признаков жизни нашли в центре Москвы вечером в понедельник, 8 апреля.Стали известны подробности смерти оперного певца Евгения Кунгурова, чье тело было найдено вечером в понедельник в центре Москвы.

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