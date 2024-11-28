Уволенные из Научного центра на Ямале учёные начали восстанавливаться на работе через суд

Суд в Салехарде встал на сторону уволенных из «Научного центра изучения Арктики» учёных. Уже два сотрудника, которые потеряли работу во время оптимизации в Центре, доказали в суде, что их увольнение было незаконным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии