Лучше ягод годжи: петербуржцам рассказали о пользе шиповника

Применять шиповник можно в виде отвара, сока, настойки или чая. Шиповник, который в народе ещё называют дикой розой, обладает массой полезных свойств, которые благотворно влияют на многие процессы в организме.
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