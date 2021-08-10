TeleTrade

TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар продолжил доминировать над большинством других основных валют, подтолкнув евро к его четырехмесячному минимуму

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар продолжил доминировать над большинством других основных валют, подтолкнув евро к его четырехмесячному минимуму

ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое01:30АвстралияИндекс настроений в деловых кругах от National Australia BankИюль11 -805:00ЯпонияИндекс текущей ситуации от Eco WatchersВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое01:30АвстралияИндекс настроений в деловых кругах от National Australia BankИюль11 -805:00ЯпонияИндекс текущей ситуации от Eco Watchers Июль47.

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