Утро на форекс и прогноз на день: Доллар продолжил доминировать над большинством других основных валют, подтолкнув евро к его четырехмесячному минимуму

ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое01:30АвстралияИндекс настроений в деловых кругах от National Australia BankИюль11 -805:00ЯпонияИндекс текущей ситуации от Eco WatchersВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое01:30АвстралияИндекс настроений в деловых кругах от National Australia BankИюль11 -805:00ЯпонияИндекс текущей ситуации от Eco Watchers Июль47.