Стало известно, где похоронят звезду сериала «Бандитский Петербург»

Недавно стало известно точное место захоронения российского актера Дмитрия Певцова после его смерти. По сообщениям СМИ, артист прикупил для себя и членов своей семьи достойный участок на Троекуровском кладбище в Москве, где также похоронен его сын Даниил.
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