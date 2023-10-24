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Стало известно, где похоронят звезду сериала «Бандитский Петербург»

Недавно стало известно точное место захоронения российского актера Дмитрия Певцова после его смерти. По сообщениям СМИ, артист прикупил для себя и членов своей семьи достойный  участок на Троекуровском кладбище в Москве, где также похоронен его сын Даниил.

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