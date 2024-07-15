Во дворе на Таллинской машина сбила ребёнка

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, произошло в районе Строгино. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы отдела Госавтоинспекции УВД по Северо-Западному административному округу.
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