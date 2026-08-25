Washington Backs Brazil's Serra Verde Mine In $1.55 Billion Rare-Earth Push The U.S. Department of War has announced a $750 million investment aimed at securing long-term supplies of critical rare-earth elements from Serra Verde’s Pela Ema mine in central Brazil, as Washington accelerates efforts to reduce its dependence on China for strategically important minerals, according to a DOW press release out this week.
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