«Имитируют истерику»: в Госдуме предупредили об опасности дипфейков

Мошенники научились использовать дипфейки, чтобы выманивать деньги граждан. При проведении любой финансовой операции нужно не поддаваться панике и быть бдительными, заявил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин РИА Новости.
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