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Военная машина США включает задний ход: она боится, что наваляют на глазах всего мира

Военная машина США включает задний ход: она боится, что наваляют на глазах всего мира

Флаги союзников в войне против палестинцев. Из открытых источников 36K прочитали США очень быстро отреагировали на обострение между Израилем и палестинцами, придвинув свои авианосцы с истребителями и 2000 спецназовцев поближе к предполагаемому театру военных действий на Ближнем Востоке.

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