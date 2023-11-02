Военная машина США включает задний ход: она боится, что наваляют на глазах всего мира

Флаги союзников в войне против палестинцев. Из открытых источников 36K прочитали США очень быстро отреагировали на обострение между Израилем и палестинцами, придвинув свои авианосцы с истребителями и 2000 спецназовцев поближе к предполагаемому театру военных действий на Ближнем Востоке.