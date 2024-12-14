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Измайлов о Степаненко: «Она не хотела работать, когда была замужем за Петросяном»

Измайлов о Степаненко: «Она не хотела работать, когда была замужем за Петросяном»

Елена Степаненко и Евгений Петросян долгие годы казались идеальной парой. Супруги были неразлучны и на сцене, и в жизни: вместе давали концерты, ездили на гастроли.

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