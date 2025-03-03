Понедельник должен начинаться правильно. Например, с Дня вкусного завтрака, Дня ожидания чуда и Дня "Я хочу, чтобы ты была счастлива".
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Понедельник должен начинаться правильно. Например, с Дня вкусного завтрака, Дня ожидания чуда и Дня "Я хочу, чтобы ты была счастлива".