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Регионы России

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Geely повысила цены на четыре кроссовера в России в сентябре 2026 года

Geely повысила цены на четыре кроссовера в России в сентябре 2026 года

Компания Geely в сентябре 2026 года вновь пересмотрела прайс-листы на российском рынке, повысив цены на четыре кроссовера: Coolray, Cityray, Okavango и гибридный EX5 EM-R.

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