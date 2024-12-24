Дмитрий Василец: «Реформы здравоохранения»: как продолжается уничтожение населения Украины

Продолжается уничтожение населения Украины под видом «реформ здравоохранения». С 1 января все медицинские процедуры в медучреждениях без направления врача будут платными, и только врач может определить, что услуга пациенту важна, — сообщила экс-замминистра здравоохранения Лисневская.
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