Дмитрий Василец: «Реформы здравоохранения»: как продолжается уничтожение населения Украины

Продолжается уничтожение населения Украины под видом «реформ здравоохранения». С 1 января все медицинские процедуры в медучреждениях без направления врача будут платными, и только врач может определить, что услуга пациенту важна, — сообщила экс-замминистра здравоохранения Лисневская.