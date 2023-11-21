Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Липецкой области

В социальных сетях распространено обращение жителей г. Липецка к Председателю СК России о неправомерных действиях компании, предоставляющей услуги домофонной связи, сотрудники которой повреждают общедомовое имущество в целях недопущения смены провайдера.
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