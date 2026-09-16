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Царьград

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«Враги есть и среди своих»: Кашеварова допустила слив данных о генерале Грунисе

«Враги есть и среди своих»: Кашеварова допустила слив данных о генерале Грунисе

Анастасия Кашеварова объяснила точность удара ВСУ по дому генерала Груниса.Журналистка Анастасия Кашеварова заявила о возможной утечке данных о местонахождении генерал-майора Антона Груниса — Героя России и Героя Чечни, командира 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

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