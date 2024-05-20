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Праздник культуры Казахстана: яркие традиции и искусство

Праздник культуры Казахстана: яркие традиции и искусство

В Астраханской области прошел праздник Жайлау той, день перехода на летние пастбища. Мероприятие собрало множество жителей и гостей региона, которые смогли насладиться разнообразными развлекательными мероприятиями и окунуться в атмосферу казахской культуры.

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