Праздник культуры Казахстана: яркие традиции и искусство

В Астраханской области прошел праздник Жайлау той, день перехода на летние пастбища. Мероприятие собрало множество жителей и гостей региона, которые смогли насладиться разнообразными развлекательными мероприятиями и окунуться в атмосферу казахской культуры.
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