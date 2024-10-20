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Учёные обнаружили ключ к стабильности нанокристаллических сплавов

Учёные обнаружили ключ к стабильности нанокристаллических сплавов

Учёные из Университета Лихай и Центра комплексных нанотехнологий (CINT) Министерства энергетики США совместными усилиями изучают, как крошечные границы в наноматериалах оказывают значительное влияние на их характеристики.

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