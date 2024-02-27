Марсоход показал, как выглядит поврежденный дрон-вертолет Ingenuity

Дрон вертолетного типа Ingenuity без лопасти / © NASA / JPL-Caltech / LANL / CNES / IRAP Новые снимки показали, что после 72-го полета во время посадки Ingenuity полностью лишился одной из лопастей, которая была обнаружена примерно в 15 метрах от дрона.
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