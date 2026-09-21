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The Eurasia Daily news agency

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" Everyone wants to kill me!" Zelensky started having seizures, he was pumped out — Mendel

" Everyone wants to kill me!" Zelensky started having seizures, he was pumped out — Mendel

Vladimir Zelensky started having seizures, which gives grounds for the termination of his powers. This was stated in her telegram channel by the former press secretary of the head of the Kiev regime, Yulia Mendel.

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