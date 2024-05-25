Крупнейший пляжный комплекс побережья Чёрного Моря откроется в Сочи 1 июня заработает объединённый мега-пляж, протяжённостью 450 метров, в который входит Ривьера, Звёздный и Остров.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Крупнейший пляжный комплекс побережья Чёрного Моря откроется в Сочи 1 июня заработает объединённый мега-пляж, протяжённостью 450 метров, в который входит Ривьера, Звёздный и Остров.