Спасатель Леонов: если человек провалился под лед, нужно выбираться ползком

На зимних водоемах нужно соблюдать максимальную осторожность. Если все-таки человек провалился под лед, то выбираться следует постепенно, ползком, не растрачивая ни секунды времени, объяснил RT депутат Госдумы, доброволец-спасатель Олег Леонов.
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