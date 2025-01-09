Спасатель Леонов: если человек провалился под лед, нужно выбираться ползком

На зимних водоемах нужно соблюдать максимальную осторожность. Если все-таки человек провалился под лед, то выбираться следует постепенно, ползком, не растрачивая ни секунды времени, объяснил RT депутат Госдумы, доброволец-спасатель Олег Леонов.