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«Майами» проявляет «серьезную заинтересованность» в Клэе Томпсоне

« Майами » проявляет «серьезную заинтересованность» в Клэе Томпсоне , сообщает Miami Herald. «Хит» нацелены на приобретение еще одного снайпера и видят в 36-летнем ветеране « Далласа » оптимальную кандидатуру.

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