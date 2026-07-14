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« Майами » проявляет «серьезную заинтересованность» в Клэе Томпсоне , сообщает Miami Herald. «Хит» нацелены на приобретение еще одного снайпера и видят в 36-летнем ветеране « Далласа » оптимальную кандидатуру.