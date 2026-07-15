В России начали изымать из продажи потенциального конкурента "Оземпика"

Стоимость одного флакона достигала 30 тысяч рублей Роспотребнадзор потребовал прекратить продажу в России ретатрутида — экспериментального препарата для снижения веса, который реализовывали под видом косметического средства.
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