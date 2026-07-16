Министра обороны Украины уволили и тут началось. Успел сказать про каждого: Досталось и Сырскому, и Зеленскому

Отставка министра обороны Украины Михаила Фёдорова оказалась не просто кадровой перестановкой. Бывший глава военного ведомства, пока его не заставили молчать, успел заявить о конфликте с главкомом Сырским, о проблемах в ТЦК и о том, что предлагал уволить и Сырского, и начальника Генштаба.