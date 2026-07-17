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Собака лает не на плохого человека: какие сигналы переключают ее внимание на обычного прохожего

Собака лает не на плохого человека: какие сигналы переключают ее внимание на обычного прохожего

Собаки иногда бурно реагируют на прохожих, которые нам кажутся ничем не отличающимися от других. Наука показывает, что их реакции не носят мистического характера, а основаны на запахах, языке тела и психологии стаи.

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