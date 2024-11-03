Пензенские пожарные МЧС России провели учения на объекте с массовым пребыванием людей

В МЧС России поступило сообщение об условном пожаре в здании киноконцертного зала. Согласно легенде учения, пожар произошел на кровле здания, произошло ее частичное обрушение, загорелась сцена и декорации.
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