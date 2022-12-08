В отправленный ФРГ Украине новый пакет военной помощи вошли 20 бронетранспортеров Dingo и два полуприцепа Oshkosh

Власти Федеративной Республики Германия сообщили, что вошло в новый пакет военной помощи Украине. Правительство ФРГ на своем сайте указало об отправке киевскому режиму 20 бронетранспортеров Dingo, двух большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh, 50 БТР Dingo и 12 полуприцепов Oshkosh.