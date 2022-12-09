Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Шайфли набрал 600 очков в НХЛ. Он 3-й игрок в истории «Атланты» и «Виннипега» с таким достижением

Марк Шайфли набрал 600 очков в НХЛ. Форвард «Виннипега» отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:2).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх