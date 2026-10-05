Готланд: как НАТО наращивает давление на Балтийский флот

Швеция готовит Готланд к быстрому усилению силами НАТО, но без устойчивого снабжения остров останется всего лишь островом, а не базой для контроля над Балтикой.
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