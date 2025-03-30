"Войдет в историю": цирк Гии Эрадзе показал новые номера в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Во время шоу "5 континентов" на манеже Симферопольского цирка представили два новых номера - воздушный антипод "Достучаться до сердец" и выступление акробатов на батуте "Сказочная Венеция".
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