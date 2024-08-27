Reuters: Салливан хочет снизить напряженность между США и КНР перед выборами

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, прибывший с визитом в Китай, намерен добиться снижения напряженности между Пекином и Вашингтоном перед предстоящими президентскими выборами, а также обсудить взаимные претензии в сфере торговли и вокруг Тайваня.