Reuters: Салливан хочет снизить напряженность между США и КНР перед выборами

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, прибывший с визитом в Китай, намерен добиться снижения напряженности между Пекином и Вашингтоном перед предстоящими президентскими выборами, а также обсудить взаимные претензии в сфере торговли и вокруг Тайваня.
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