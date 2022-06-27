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Футболисты ´Арсенала´ добились первой победы в высшей лиге чемпионата Беларуси.

Футболисты ´Арсенала´ добились первой победы в высшей лиге чемпионата Беларуси.

Фото ФК ´Славия-Мозырь´Футболисты дзержинского ´Арсенала´ одержали первую победу в высшей лиге чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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