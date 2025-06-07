«Устроили свинство». Мединский подтвердил – Украина отказывается забирать тела погибших ВСУшников

Помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил появившиеся накануне в СМИ сведения о том, что Украина отказывается забирать тела погибших ВСУшников, которые Россия доставила к границе в соответствии со стамбульскими договоренностями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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