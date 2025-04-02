В бюджет Петербурга за первый квартал 2025 года поступило 302,5 миллиарда рублей 

Расходы бюджета составили 277,8 миллиарда рублей По состоянию на 1 апреля в бюджет Петербурга поступило 302,5 миллиарда рублей, что составляет 22,8% от годового плана, а темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 110,1%.