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Петербургский дневник

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В бюджет Петербурга за первый квартал 2025 года поступило 302,5 миллиарда рублей 

В бюджет Петербурга за первый квартал 2025 года поступило 302,5 миллиарда рублей 

Расходы бюджета составили 277,8 миллиарда рублей По состоянию на 1 апреля в бюджет Петербурга поступило 302,5 миллиарда рублей, что составляет 22,8% от годового плана, а темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 110,1%.

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