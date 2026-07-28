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Регионы России

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Microsoft представила специализированную ИИ-модель MAI-Cyber-1-Flash и платформу Perception для кибербезопасности

Microsoft представила специализированную ИИ-модель MAI-Cyber-1-Flash и платформу Perception для кибербезопасности

Microsoft анонсировала новую специализированную ИИ-модель MAI-Cyber-1-Flash, разработанную для поиска уязвимостей в программном обеспечении, а также платформу Perception, объединяющую ИИ-агентов для автоматизации процессов киберзащиты.

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