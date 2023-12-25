"Фрау геноцид": Евродепутаты дали меткое прозвище главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Европейский депутат от Ирландии Клэр Дейли наградила главу Еврокомиссии прилипчивым прозвищем.Дейли назвала Урсулу фон дер Ляйен виновной в разжигании войны в секторе Газа, назвав её при этом "фрау геноцид", отметив, что с такими "защитниками демократии" и врагов не надо.
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