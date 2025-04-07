В России заработали ультракороткие ОСАГО на 24 часа

С 7 апреля в России появились ультракороткие полисы ОСАГО на 24 часа, передает издание «Известия». Ранее существовавшие «однодневные» полисы имели ограничение — действие прекращалось в полночь независимо от времени покупки, что делало их экономически невыгодными, пояснила гендиректор компании Frank Auto Ирина Франк.