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На правом берегу Днепра «Ланцетами» были подбиты САУ "Гвоздика" и танк ВСУ

На правом берегу Днепра «Ланцетами» были подбиты САУ "Гвоздика" и танк ВСУ

В ночь на четверг, 28 декабря, российские десантники на правом берегу Днепра в Херсонской области подбили "Ланцетами" украинские танк, грузовик и самоходную артустановку "Гвоздика", заявили в Минобороны РФ.

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