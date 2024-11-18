Ким Чен Ын: Запад использует Украину как «ударный отряд» против РФ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Соединённые Штаты и другие западные государства используют Украину как «ударный отряд» против РФ, он предупредил, что в мире «растёт нестабильность», что может привести к третьему мировому конфликту.
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