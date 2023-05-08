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Сатановский: Казахстан зря считает, что уцелеет в обмен на разрыв с Путиным

Сатановский: Казахстан зря считает, что уцелеет в обмен на разрыв с Путиным

Президент института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский на YouTube-канале «Alexander Waldman Нейтральная полоса» объяснил, почему Казахстан зря считает, что уцелеет в обмен на разрыв с Владимиром Путиным.

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