Сатановский: Казахстан зря считает, что уцелеет в обмен на разрыв с Путиным

Президент института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский на YouTube-канале «Alexander Waldman Нейтральная полоса» объяснил, почему Казахстан зря считает, что уцелеет в обмен на разрыв с Владимиром Путиным.
Популярные статьи
- «Армия РФ в День Победы крушит ВСУ»: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 9 мая 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 440-й
- ВКС РФ знатно отработали по ВСУ: Карта боевых действий на Украине сегодня, 7 мая 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 438-й
- Армия РФ сжигает ВСУ под Угледаром: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 5 мая 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 436-й
Свежие комментарии