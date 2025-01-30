В Эссойле набирает силу скандал по поводу спиленных в поселке сосен

Жители поселка Эссойла крайне возмущены действиями предпринимателя, который решил для расширения территории свалить девять вековых сосен Жаркие споры разворачиваются вокруг участка на улице Центральной, где расположен ларек «Овощи.
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