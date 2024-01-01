В России с 1 января вырос предельный размер социальных налоговых вычетов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России объявила о внесении соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ, согласно которым предельный размер социальных налоговых вычетов с 1 января 2024 года составит уже 150 тыс.
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