Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pep Moni
    В Киеве за 2023 г...
  • Иван Петров
    Бог в помощь !Путин заявил, что...
  • Betahon
    Шабашников-вон из России: кому нужен такой иноагентский помет!...Еще девять участн...

В России с 1 января вырос предельный размер социальных налоговых вычетов

В России с 1 января вырос предельный размер социальных налоговых вычетов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России объявила о внесении соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ, согласно которым предельный размер социальных налоговых вычетов с 1 января 2024 года составит уже 150 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх